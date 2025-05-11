Uçum’dan demokrasi vurgusu: Seçmen iradesi her şeyin üstündedir

Uçum, genel ve eşit oy hakkının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgularken, bazı çevrelerin bu ilkeye karşı geliştirdiği tezlerin aslında demokrasiyi tasfiye etme çabası olduğunu savundu.

Uçum, batı ülkelerinde ve zaman zaman Türkiye’de eşit oy hakkının sorgulandığını belirtti. "Belli kesimlerin oyu daha değerli olsun" yaklaşımının, demokratik değerlerle bağdaşmadığını ifade etti. Uçum’a göre bu eğilimler demokrasiye doğrudan bir tehdittir.

Serbest seçimlerin ve seçenek çokluğunun, genel oy hakkını güçlendirdiğini belirten Uçum, adaylık şartlarının hukuki sınırlar içinde düzenlenebileceğini ancak demokrasiyi ihlal edecek sınırlamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Uçum, yasama ve yürütmenin doğrudan halk tarafından seçilmesinin demokratik meşruiyeti artırdığını vurguladı. Türkiye’nin hem meclisi hem de hükümeti halkın doğrudan oylarıyla belirlemesi sayesinde güçlü bir demokrasiye sahip olduğunu ifade etti.

Gizli oy ve açık sayım ilkesinin seçmenin özgür iradesini garanti altına aldığını belirten Uçum, şeffaf ve güvenilir seçim süreçlerinin olmazsa olmazı olduğunu ifade etti.

Uçum, seçim hukukunun hem yönetimi hem de denetiminin yargı güvencesinde olması gerektiğini belirterek seçim yargısının rolüne dikkat çekti.

Yazının son bölümünde Uçum, seçim hukukunun her aşamasında seçmen iradesinin üstün tutulması gerektiğini belirtti. Açık şekilde ortaya konan tercihin geçersiz sayılmasının, demokratik değerlere zarar vereceğini vurguladı.

Mehmet Uçum, “Demokrasi Hukuku Notları” başlıklı yazı dizisine ilerleyen haftalarda devam edeceğini belirtti.