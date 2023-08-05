Ufuk Özkan'dan müjdeli haber!
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Özkan için organ nakline gerek kalmadığı belirtildi.
Ekranların sevilen ismi Ufuk Özkan için bilindiği üzere 2. derece siroz teşhisi konmuştu. Özkan için organ nakli olması gerektiği açıklanmıştı ancak Ufuk Özkan'ın tedavisinin iyiye gittiği ve organ nakline ihtiyacının kalmadığı öğrenildi.
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Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam...". mesajını paylaştı.
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