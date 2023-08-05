Ufuk Özkan'dan müjdeli haber!

Ekranların sevilen ismi Ufuk Özkan için bilindiği üzere 2. derece siroz teşhisi konmuştu. Özkan için organ nakli olması gerektiği açıklanmıştı ancak Ufuk Özkan'ın tedavisinin iyiye gittiği ve organ nakline ihtiyacının kalmadığı öğrenildi.

EN KISA ZAMANDA SAHALARA GERİ DÖNECEĞİM

Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam...". mesajını paylaştı.