Uluslararası Moskova Turzim Fuarı'nın gözdesi Türkiye oldu

Turizmciler, talebin yüksek olduğunu, Rusya’nın ülkemize en çok turist gönderen ülke konumunu yine kimseye kaptırmayacağını belirtiyor. Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, fuardan Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.

"Ruslar bizim olmazsa olmazlarımızdan. Ve Türkiye’yi gerçekten seviyorlar."

Rusya’nın başkenti Moskova, dünyanın önde gelen seyahat ve ağırlama fuarına ev sahipliği yapıyor. 30 yıl aralıksız düzenlenen fuarda, bu yıl da Türkiye yoğun ilgi gördü. Turizmciler, Rusların talebinin yüksek olduğunu belirtiyor.

19-21 Mart tarihlerinde düzenlenen fuara, Türkiye’nin yanı sıra Çin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Özbekistan, Abhazya, Azerbaycan, Belarus'un da olduğu 29 ülkeden 790 firma katıldı. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği de fuarda yerini aldı.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya turizm endüstrisinin en büyük ticari fuarından Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.

Dahaoğlu, gün boyu stantta yoğun bir ziyaretçi trafiği olduğunu belirtti. Alanya standını ziyaret edenler arasında Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de vardı.

Geçen yıl Türkiye’ye 6,3 milyon Rus turist geldi. Bu yıl hedef daha çok Rus misafiri ağırlamak. Ama bunun için aşılması gereken engeller var.

Moskova Turizm Fuarı’nda önemli bir uygulama tanıtıldı. MİR kartın çalışmaması nedeniyle bir grup Türk girişimci, Rusya ve Türkiye Merkez Bankalarının onayı ile Letim uygulamasını geliştirdi. Uygulamayı cep telefonuna indiren turistler buraya para aktaracak. Para otomatik olarak TL'ye çevrilecek.

Uygulama üzerinden ya da Troy kart altyapısıyla kendilerine kart verilerek alışveriş yapmaları sağlanacak. Eylülde tamamlanan uygulamanın şu anda 70 bin kullanıcısı var, daha da artması bekleniyor.