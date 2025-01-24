Ümraniyespor Şanlıurfaspor maçını canlı izle!

Trendyol 1. Lig maçında Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor takımları karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor Şanlıurfaspor maçı mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer alıyor...

Sude İnak Sude İnak
Ümraniyespor Şanlıurfaspor maçını canlı izle!
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Trendyol 1. Lig maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Ümraniyespor Şanlıurfaspor maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

ÜMRANİYESPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig maçı 24 Ocak Cuma günü saat 20:00'de karşı karşıya gelecek.

ÜMRANİYESPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Şanlıurfaspor maçı beIN Sports Tod TV, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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