Üniversitelerdeki büyük tehlike! FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına darbe vuruldu

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, yeni üye kazanmak için çalışan FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına darbe vuruldu. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Üniversitelerdeki büyük tehlike! FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına darbe vuruldu
Üniversitelerdeki büyük tehlike! FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına darbe vuruldu

FETÖ, yeni üye kazanmak için Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalışıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 zanlının, FETÖ'nün soruşturmaları kapsamında adli işlem geçiren bazı kişilerin çocukları başta olmak üzere örgüte yeni eleman sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bazı öğrencileri üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirip yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci evlerinde 2-3 kişilik grupların kaldığı, dikkati çekmemek için eve ait fatura aboneliklerinin ikamette kalan kişilerden birinin üzerine aldığı anlaşıldı.

Zanlıların gizliliğe üst düzey dikkat ettikleri, internet tabanlı programlardan görüştükleri, evlerde kesinlikle örgütsel doküman, kitap ve belge bulundurulmadığı belirlendi. Polis ekipleri, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kütahya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltıKütahya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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