"Üslere El Konulsun ABD Defolsun"

Türk halkı, vatan toprağında NATO ve ABD üssü istemiyor. TGB öncülüğünde Vatan Partisi ve TGB Adana'daki NATO İncirlik üssüne çıkarma yaptı. Konuşmalarda "ABD askeri gidecek buranın adı Eşref Bitlis Hava Üssü olacak" denildi. Üslere yol veren, kapı açan Ak Parti hükümetine de tepki vardı.

Mehmetçik'e sıkılan kurşunun, darbe girişimlerinin, Filistin'e atılan bombaların adresi Adana'daki NATO İncirlik üssü.

TGB, Vatan Partisi ve CKD "üslere el konsun" sloganıyla İncirlik üssüne yürüyüş düzenledi.

İlk sözü TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin aldı.

Çuvalın, ABD askerlerine kesilen biletin ve bavulun taşındığı eylemde AK Parti hükümetine tepki vardı. NATO için halk oylaması önerisi yapan Vatan Partisi vakit kaybetmeden üslere el konulmasını talep etti.

"Üslere El Konulsun ABD Defolsun" - Resim : 1

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan'ın hedefin Ak Parti hükümet verdi.
"Uçakla yapmakla övüne hükümet uçak düşünce uçağı ABD düşürdü diyecek cesareti olmalı."

Tanhan, Vatan Partisi iktidarında İncirlik Üssü adının değiştirileceğini açıkladı.
"Buranın adını Eşref Bitlis diye değiştireceğiz"

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Adana # abd üssü # vatan partisi # türkiye gençlik birliği
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