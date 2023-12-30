"Üslere El Konulsun ABD Defolsun"

Mehmetçik'e sıkılan kurşunun, darbe girişimlerinin, Filistin'e atılan bombaların adresi Adana'daki NATO İncirlik üssü.



TGB, Vatan Partisi ve CKD "üslere el konsun" sloganıyla İncirlik üssüne yürüyüş düzenledi.



İlk sözü TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin aldı.



Çuvalın, ABD askerlerine kesilen biletin ve bavulun taşındığı eylemde AK Parti hükümetine tepki vardı. NATO için halk oylaması önerisi yapan Vatan Partisi vakit kaybetmeden üslere el konulmasını talep etti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan'ın hedefin Ak Parti hükümet verdi.

"Uçakla yapmakla övüne hükümet uçak düşünce uçağı ABD düşürdü diyecek cesareti olmalı."



Tanhan, Vatan Partisi iktidarında İncirlik Üssü adının değiştirileceğini açıkladı.

"Buranın adını Eşref Bitlis diye değiştireceğiz"



