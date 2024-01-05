Utku Reyhan'dan Ali Koç'a Tel Aviv Tepkisi! "Yoksa İsrail'e Atatürkçülük, milliyetçilik yapılamıyor mu?"

Fenerbahçe basketbol takımı, İsrailli takım Maccabi Tel Aviv takımıyla, Turkish Airlines EuroLeague kapsamında, Ülker Arena stadında maç yapacaktı. İsrail tarafının talebi sonrası maçın başka bir ülkede oynanmasına karar verildi. Buna göre maç, Litvanya'da oynandı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, Suudi Arabistan'da Süper Kupa'ya çıkmayı reddeden Ali Koç'un bu karara uymasına tepki gösterdi. Reyhan, "İsrail ekibinin Türkiye'yi "güvensiz ülke" olarak ilan etmesi ve Euroleague isimli şirketin yönetiminin de bunu kabul etmesi Suudi Arabistan'da yapay Atatürk şovu yapan Ali Koç'u rahatsız etmedi mi?" dedi. Utku Reyhan'ın açıklaması şu şekilde:

- Bugün oynanan Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv, Euroleague basketbol maçı neden İstanbul yerine Litvanya'da oynandı? İsrail ekibinin Türkiye'yi "güvensiz ülke" olarak ilan etmesi ve Euroleague isimli şirketin yönetiminin de bunu kabul etmesi Suudi Arabistan'da yapay Atatürk şovu yapan Ali Koç'u rahatsız etmedi mi? Ali Koç bu maçta Cumhuriyetin yüzüncü yılı vesilesiyle "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" pankartı açmayı neden dayatmamıştır? Üstelik ortada soykırımcı bir devlet olan İsrail varken? Yoksa İsrail'e Atatürkçülük, milliyetçilik yapılamıyor mu? Euroleague'i finanse eden THY ve bu talebe boyun eğen Ali Koç, Türkiyemizin itibarını yere sermiş, Fenerbahçe taraftarını da cezalandırmıştır.