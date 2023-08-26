Uyuşturucu tacirlerine seslendi! 'Nefes alamayacaksınız'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Burada şehit olan polis memuru Hakan Telli için dün İstanbul Emniyetinde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı. Çatışma sırasında bazı polis memurları ve şüpheliler yaralandı.

GELEN İHBAR SEBEBİYLE BASKINA GİTTİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekibe, adrese girişleri esnasında içerideki şüpheliler tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, “Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli polis memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır. Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A. isimli şahıs ölü, O.A. isimli şahıs yaralı, G.D, K.T. ve A.A. isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

YARALI POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Operasyonda yaralanan polis memuru Hakan Telli’nin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedilen açıklamada, diğer yaralı polis memurunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Şehit polis memuru Hakan Telli için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlendi.

Telli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Emniyete getirildi. Şehit polis memuru Telli için saygı duruşunda bulunuldu. Törene şehit polisin eşi Firdevs Telli, kızları Rüveyda ve Zeynep Zehra Telli'nin yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı.



'ŞEHİT AİLESİ BİZİM AİLEMİZ'



Burada konuşan Bakan Yerlikaya, Şehit Telli'nin 16 yıldır emniyet bünyesinde, yurdun dört bir köşesinde görev yaptığını aktardı:

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin dün gece Kağıthane'de, milletimizi zehirlemeye kalkışan, gençlerimizin kanına giren o kahrolası uyuşturucu tacizlerine karşı düzenlediği operasyonda şehit oldu. Hakan'ımızın iki kızı vardı. Gözü yaşlı eşi de biricik kızları da Hatice annemiz de Celal babamız da tüm aile bize, bu yüce millete emanet artık.

'NEFES ALAMAYACAKSINIZ'

Yerlikaya, söz konusu saldırıda yaralanan polis memuru Ahmet Yasin Çevik'e de “O artık bizim gazimiz.” diyerek, şifa diledi.

Polise silah doğrultan, gençleri ve milleti zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine:

- Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız. Operasyonlarımız, mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek. Nereye saklanırsanız saklanın, hangi ine girerseniz girin, Allah'ın izniyle bulup çıkartacağız sizi oradan. Adalete teslim edeceğiz.

Şehitlerin kanının yerde kalmayacağının altını çizen Yerlikaya:

- Milletimizin başı sağ olsun, vatanımız sağ olsun.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş:

- Milletimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Duanın ardından şehit Telli'nin naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehit polis memurunun cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.