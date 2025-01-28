Uzak Şehir 12. Bölüm 1. fragman izle
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini üstlendiği bu etkileyici yapım, güçlü hikayesi ve sürükleyici sahneleriyle dikkat çekiyor.
Yayınlanma:
Merakla beklenen Uzak Şehir 12. bölüm fragmanı, dizinin sıkı takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin fragmanlarını en güncel şekilde takip etmek isteyenler, Kanal D’nin sosyal medya kanallarını ve dijital platformlarını inceleyebilir. Aynı zamanda fragman, YouTube’daki Uzak Şehir resmi kanalından da izlenebilir.
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar/uzak-sehir-12-bolum-fragmani