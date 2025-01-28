Uzak Şehir 12. Bölüm 1. fragman izle

Merakla beklenen Uzak Şehir 12. bölüm fragmanı, dizinin sıkı takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin fragmanlarını en güncel şekilde takip etmek isteyenler, Kanal D’nin sosyal medya kanallarını ve dijital platformlarını inceleyebilir. Aynı zamanda fragman, YouTube’daki Uzak Şehir resmi kanalından da izlenebilir.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar/uzak-sehir-12-bolum-fragmani