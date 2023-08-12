Vakıflar Genel Müdürlüğü üretimi durdurdu varlıkları satışa çıkardı! "Kurum şirket gibi yönetiliyor"

Vakıflar Genel Müdürlüğü işletmelerini kapatarak gayrimenkullerini satışa sunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 80 yıl sonra zeytin ve zeytinyağı üretimini sonlandırdı. Edremit’teki fabrika kapatıldı.

Aydınlık Gaztesi’nde yer alan bilgiye göre “Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü” zarar gerekçesiyle kapatıldı.

‘Zarar’ gerekçesiyle Ayvalık’taki zeytin işletmesini kapatan Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzlerce gayrimenkulü de satmaya hazırlanıyor.

Tüm bu gelişmelerin ardında Genel Müdürlükteki kadrolaşma da dikkat çekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’nun geçen 3 Şubat’ta Vakıflar Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından kurumda hem çok sayıda üst düzey kadronun yeri değişti hem de politika değişikliğine gidildi.

“Hayır şartı ile” Vakıflar Genel Müdürlüğüne emanet edilen gayrimenkullerin satışı da kadrolardaki bu değişikliklerin ardından geldi. Sinan Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandıktan bir ay sonra 1 Mart 2023’te “Konut Vasıflı Taşınmazlar” konulu bir yazı yayımladı. Genel müdürlük, taşınmazların satışı ile ilgili talimat verdi.

Talimatta, sözleşmesi sona erecek olan vakıf taşınmazların satılarak ticari nitelikli gelir getirici taşınmazlar ile değiştirilmesi ve konut vasıflı taşınmazların satış ihalesine çıkarılmasına ilişkin karar verildiğine yönelik ifadeler yer aldı

Halihazırda dolu konutlar için de sözleşmelerin yıl sonu sona ereceği konuşuluyor. Vakıflar çalışanlarından edinilen bilgilere göre Kiracılara da sözleşme sonlandırma, tahliye yazısı gönderilmeye başlandı.

Aydınlık'ın edindiği bilgilere göre ise kaynaklar durumu şöyle anlatıyor.

- İstanbul’da yüzlerce konutun satışı için çalışma yapılıyor. Bunları satıp daha iyisini alma şansı yok. Çünkü para yok. Vakıf malının satılamayacağı vakıf hassasiyetidir. Vakfedenlerin iradesini yok saymış olursunuz. Vakıflarda amaç geliri artırmaktır. Boş arsaların değerlendirilmesi, restorasyon, yardım ve burslarla vakıf malları çoğaltılır. Tepedeki değişiklikten sonra, kurum şirket gibi düşünülerek yönetilmeye başlandı. Mal sahibi olarak kiracıyla uğraşmak yerine gayrimenkuller satışa çıkarılıyor.

Son 6 ay içinde kurumun tepesinde personel daire başkanlığı başta olmak üzere 10’a yakın atama yapıldı. Hemşeriler, genel müdürün önceki yıllarda görevli olduğu Kredi Yurtlar Kurumu çalışanları ile iktidara yakın sendikanın yöneticileri üst düzey görevlere getirildi.

Kaynaklara göre “Vakıflarda çalışan 20’ye yakın yöneticinin ise yerleri değiştirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir kaynak, “Personel Daire, Hukuk Müşavirliği, bölge müdürlükleri liyakate bakılmaksızın paylaşıldı. “