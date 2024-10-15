Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrıldıktan sonra 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in maalesef cansız bedenine ekiplerimiz Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde ulaştı. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İHBAR SONRASI BÖLGEDE ARAMA BAŞLATILDI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Diyarbakır’dan Van’a üniversite kaydı için gelmiş, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül’de yurttan ayrıldıktan sonra Van Gölü sahiline gitmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşofmanlı olduğu ve turnikeden geçerken telefonuyla ilgilendiği görülmüştü. Kayıp olarak geçen 18 günün ardından, üzücü haber geldi.

Aramaların 13. gününde Van Gölü kıyısında Kabaiş'in başörtüsü bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi sahilinde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine yoğunlaştı. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Rojin Kabaiş’e ait olduğu kesinleşti.