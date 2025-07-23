Vatan Partisi Adana “Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu Önerisi”ni açıkladı.

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Banu Karahan, İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklaması ile Vatan Partisi’nin “Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu Önerisi”ni açıkladı. Açıklama şu şekilde:





Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti güvenlik örgütleri, PKK terör örgütünün hayatına son verme ve son teröristi etkisiz hale getirme görevinde tarihî bir başarı kazanmıştır. Bu tarihî başarıya, şehitlerimizin kanlarıyla ve gazilerimizin eşsiz fedakârlıklarıyla ulaşılmıştır. Türk milletinin Türküyle ve Kürdüyle birlikte yaşama kararlılığı, son kırk yılda tarihî bir sınavdan geçmiş, millet ve vatan bütünlüğünün güvencesi olarak geleceğimizi belirlemiştir.



İşte bu koşullarda PKK Lideri Abdullah Öcalan, PKK’nın tarihsel zemininin bulunmadığını ve ömrünün bittiğini ilan etmiştir. PKK Lideri, İmralı’dan 27 Şubat 2025 günü yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum” başlıklı çağrıyla, PKK Kongresi’nden “PKK’nın Feshedilmesi ve Silah Bırakması” kararı almasını istemiştir. En önemlisi, bu kararın stratejik bir amaca bağlanmış olmasıdır. Öcalan, fesih ve silah bırakma kararının “devlet ve toplumla bütünleşme” amacıyla alınması gerektiğini vurgulamaktadır.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yönettiği süreç, ifade edilen hedefin ötesinde, “Bütünleşen Türkiye” süreci olarak belirlenmelidir. Terörü ülke hayatından temizlemek, kuşkusuz önemli bir hedeftir, ancak teröre karışmış olan unsurların ve onların denetimi altında kalan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşmeleri, stratejik bir hedeftir.

19. Yüzyılın ortalarından bu yana devam eden Millî Demokratik Devrimimizin temel programının başta gelen amaçlarından biri, Türkiye topraklarında yaşayan bütün insanlarımızın Türk Milletinde bütünleşmeleridir. Bu nedenle önerilen Kanunun başlığını “Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu” olarak belirliyoruz.

PKK Kongresi’nin 12 Mayıs 2025 günü kamuoyuna ilan ettiği Örgütü Fesih ve Silah Bırakma Kararı ve ardından 11 Temmuz 2025 günü Süleymaniye’de düzenlenen Silah Bırakma Töreni, PKK mensuplarının “Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşmeleri” sürecinde tarihî bir başlangıçtır. Artık başta Hükümet olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün kurumlarının sorumluluk ve görevleri vardır. Edirne ve Muğla’dan Kars ve Hakkari’ye kadar bütün milletimizin yapacağı katkılar, sürecin kalıcı başarısı için en önemli güvencedir.

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devletinde ve Türk Milletinde Bütünleşme zamanıdır. Türkiye’nin içine girdiği süreçte cepheleşme, PKK’nın silah bırakmasını isteyen güçler ile PKK’nın silah bırakmasını önlemek isteyen güçler arasındadır.

PKK’nın silah bırakmasını isteyenler ile silah bırakmasını önlemek isteyen güçler arasındaki cepheleşme, aynı zamanda uluslararası düzlemdedir.

PKK’nın silah bırakmasını önlemeye çalışan güçlerin başında ABD ve İsrail bulunuyor. Bu nedenle PKK’nın silah bırakmasına yönelik uygulamalar, aynı zamanda dış cephenin güçlendirilmesine hizmet eder.

Örgütle bağına son verenler ve silah bırakanlar ile terör faaliyetinde ısrar edenler arasında ayrım yapmak, Türkiye’nin güvenliği ve teröre karşı etkin sonuçlar almak açısından da gereklidir. Bu gerçekler ışığında, PKK ile örgütsel bağları sona ermiş ve silah bırakacak unsurların Pişmanlık hükümleri ve İnfaz

Kanunundaki değişiklikler yoluyla beklenen sonuç alınamayacağı gibi, tarihsel fırsat da kaçırılmış olur. PKK Kongresi’nin kendisini fesih ve silah bırakma kararıyla oluşan tarihî fırsatı hızla değerlendirmenin biricik yolu, PKK Terör Örgütü mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerini amaçlayan bir Af Kanunudur.

Bu af kanunu; - PKK’nın kendisini feshetmesinin ve silah bırakmasının sonuçlarını hızla

almak,

- “Terörsüz Türkiye’nin de ötesinde “Bütünleşen Türkiye” hedefine bir an

önce ulaşmak,



- Şehitlerimizin ve gazilerimizin üstün fedakârlıklarının sonucunu almak, - Artık kan dökülmesine ve acılara son vermek,



- Ülkemizin kaynaklarını halkımızın refahına tahsis etmek, - Yeni bir atılımla Üretim Odaklı Ekonomiyi kurmak,



- Ülkemizde barış ve kardeşliği bütün boyutlarıyla hayata geçirmek,



- Emperyalizmin ve Siyonizm’in “İkinci İsrail” planlarının kurbanı olan

PKK Terör Örgütü mensuplarını “Devletle ve Milletle” bütünleştirmek,



- Emperyalist tehditlerin güncelleştiği koşullarda iç ve dış cepheyi

güçlendirmek için yegane çözümdür.





Kanunun amacı, PKK Terör Örgütünün kendisini feshetmesi ve silah bırakma kararı alması nedeniyle örgütle bağı sona ermiş olan ve silah bırakan kurucu, yönetici, üye ve silahlı unsurlarının Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşmelerini sağlamaktır.

PKK Terör Örgütünün kendisini feshetme kararı, Millî Güvenlik Kurulu kararıyla saptandıktan ve Cumhurbaşkanı kararıyla kesinleştikten sonra hukukî geçerlik kazanır.

Bu kanun, hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilk dört maddesinde yer alan devletin temeline ilişkin hükümleri, Anayasa’nın ve Siyasal Partiler Kanunu’nun Parti hukukuna ilişkin hükümlerini etkisiz kılmak amacıyla kullanılamaz.

PKK MENSUBU KAVRAMININ TANIMI

Bu Kanunda “PKK mensubu” diye anılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, her düzeyde PKK/KCK kurucuları, yöneticileri, üyeleri, bağlı örgütsel yapılanmaların ve silahlı örgütlenmelerin bütün unsurlarında yer alanlar ve PKK’nın terör faaliyetine yardım ve yataklık yapanlardır.

AFFIN KAPSAMI

Feshedilen PKK ile örgütsel bağı sona ermiş olan ve silah bırakan her düzeyde kurucu, yönetici, üye, silahlı unsur, yardım ve yataklık suçlarını işleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile vatandaşlıktan ayrılmış ve çıkarılmış olanlar, Affın kapsamındadır.

Bu kanun, feshedildiği Millî Güvenlik Kurulu kararıyla saptanmış ve Cumhurbaşkanı kararıyla kesinleşmiş olan PKK ve bağlı örgütler dışındaki örgütlerin mensuplarına uygulanamaz.

AFFIN KAPSAMINDAKİ SUÇLAR

Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtildiği üzere terör amacıyla TCK 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 94, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 310/2, 316, 317, 318, 319. maddelerinde tanımlanmış suçlar ile 6136 Sayılı Kanun’da tanımlanan suçlar, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 110. Maddesinin 4 ve 5. fıkralarında tanımlanan suçlar, Anayasa’nın 120. Maddesindeki OHAL ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 68. Maddesinde tanımlanan suçlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7 ve 8. maddelerinde tanımlanan suçları işleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile vatandaşlıktan ayrılmış ve çıkarılmış olan PKK mensuplarının cezaları bütün sonuçlarıyla af olunmuştur.

AFTAN YARARLANMAK İÇİN BİREYSEL İRADE VE SÜRE

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içinde, “Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşme” talebiyle Güvenlik Makamlarına, bulundukları Ceza İnfaz Kurumuna ya da yetkili Ağır Ceza Mahkemelerine dilekçe vererek ya da sözlü olarak başvuranlar aftan yararlanır.

“Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşme” talebiyle sözlü başvuruda bulunanların beyanları tutanakla ve ilgilinin imzasıyla saptanır.

AF HÜKMÜNÜN UYGULANMASI

PKK Terör Örgütünün feshedilmiş olduğunun Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayımlanması üzerine, altı ay içinde, “Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme” talebiyle Güvenlik ve Yargı makamlarına başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile vatandaşlıktan ayrılmış ve çıkarılmış olan PKK mensupları hakkında,

a) başlatılmış olan soruşturma ve kovuşturmalar durdurulur;

b) verilmiş ve kesinleşmiş olan ceza mahkûmiyetine ilişkin hükümlerin infazına başlanmaz, başlanmış olanların infazı durdurulur.

YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ

Kanunun öngördüğü koşulları yerine getirerek af talebinde bulunanların af kapsamında bulunduklarına ilişkin hükmü vermeye yetkili yargı kurumu, bulundukları ya da teslim oldukları yerin Ağır Ceza Mahkemesidir.

Mahkeme, af talebinde bulunan PKK Terör Örgütü mensubunun kimliğini, ilgilinin beyanına göre örgütle olan ilişkisini, yine ilgilinin beyanına göre örgüt faaliyeti kapsamında işlediği suçu tutanakla saptar ve affa hükmeder.

Ağır Ceza Mahkemesinin görevi, başvuranın PKK ile bağını, örgüt faaliyeti kapsamında işlediği suçu ve başvuranın Af kapsamında bulunduğunu saptamaktan ibarettir.

ÖRGÜTÜN MAL VARLIĞININ VE SİLAHLARININ KAMULAŞTIRILMASI

PKK’nın kontrolü altında bulunan bütün mal varlığı, silahlar, araç ve gereçler, suç eşyası kapsamında kamulaştırılmıştır.

PKK mensuplarının teslim ettikleri silahlar ve her türden araç ve gereç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin veya Güvenlik Örgütlerinin envanterine kaydedilir.

AFFA UĞRAYANLARIN ASKERLİK DURUMLARI

Aftan yararlanan PKK mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak askerlik yükümlülükleri, ilgili kanunlara göre uygulanır.

İlgiliye askerlik hizmetine başlaması veya hizmeti tamamlaması için üç ay süre verilir.

EĞİTİM

Millî Eğitim Bakanlığı, aftan yararlananların Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşmeleri amacıyla eğitimleri için gerekli uygulamaları hayata geçirmekle görevlidir. Eğitim hizmeti, affa uğrayanın talebine bağlıdır.

Kayıtları silinmiş olan üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin kayıtları, taleplerine bağlı olarak yenilenir.

İSTİHDAM

Kamu yönetimi, aftan yararlananların Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşmeleri amacıyla çalışma hayatına katılmaları ve geçimlerini sağlamaları için gerekli uygulamaları düzenlemekle görevlidir.

Bu kanunla affa uğrayanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Örgütleri ve Yargılama erkindeki eski görevlerine alınamazlar.

TEKERRÜR

Aftan yararlandıktan sonra terör suçu işleyenler hakkında, tekerrür hükümleri yanında işledikleri suç için öngörülen en yüksek cezaya hükmedilir.

BÜTÜNLEŞMEYE AYKIRI UYGULAMALARA SON VERİLMESİ

Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşme amacına ilişkin tarihsel atılımın gereği olarak, Şeyh Sait, Seyit Rıza gibi Cumhuriyete karşı silahlı kalkışmaların başını çekmiş olanların heykel, büst ve fotoğrafları kamu yerlerinde bulundurulamaz; isimleri kamu binalarına, caddelere, meydanlara ve kamu yerlerine verilemez. Bu tür uygulamalara son verilir.

KOMŞU DEVLETLERLE İŞBİRLİĞİ

Hükümet, bu kanunun etkin uygulaması için, feshedilen PKK Terör Örgütünün faaliyette bulunduğu, başta komşularımız Suriye, Lübnan, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere ilgili devletlerle işbirliği için gerekli düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirir.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.