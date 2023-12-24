Vatan Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayını Tanıttı

Vatan Partisi yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kez de Beykoz Belediye Başkan Adayı açıklandı. Beykoz Belediye Başkan Adayı Emekli Deniz Yarbay Hakan Ekiz oldu.

Vatan Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayını Tanıttı


Yerel seçimler yaklaşırken Vatan Partisi de adaylarını duyurmaya başladı.

Yakında tüm ilçelerde adaylarımızı açıklayacağız.

Vatan Partisi’nin Beykoz Belediye Başkan Adayı açıklandı. Beykoz Belediye Başkan Adayı Emekli Deniz Yarbay Hakan Ekiz oldu.

Kendisini tanıtan Ekiz, ‘halkçı’ belediye başkanlığı vurgusu yaptı.

Ekiz, "karalıyız, çalışkanız sistemin çıkmazlarını aşacağız" dedi.

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