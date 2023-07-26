Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Gruda'nın mücadelesi yolumuzu aydınlatacak"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, usta sanatçı Yılmaz Gruda'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Perinçek paylaşımında, "Yılmaz Gruda'nın kişiliği ve mücadelesi yolumuza aydınlık verecektir." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Gruda'nın mücadelesi yolumuzu aydınlatacak"
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, usta sanatçı Yılmaz Gruda'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Perinçek'in paylaşımı şu şekilde;

- Usta sanatçı, örnek devrimci aydın, Partimizin kıdemli öncülerinden, can yoldaşımız Yılmaz Gruda'nın kişiliği ve mücadelesi yolumuza aydınlık verecektir. Milletimizin, sanat dünyamızın ve Parti örgütlerimizin acısını paylaşır, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
# Doğu Perinçek # vatan partisi # yılmaz gruda
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