Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek iftar programında konuştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul Fatih'teki iftar programına katıldı. Türkiye'nin önemli bir eşikte olduğunu söyleyen Perinçek, "Türkiye, artık bu Batı'nın dayattığı yağmacı, yiyici sistemi kesinlikle yıkmak zorunda." dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek iftar programında konuştu
Editör: Dilek Doğan
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul Fatih'teki iftar programına katıldı. Türkiye'nin önemli bir eşikte olduğunu söyleyen Perinçek, "Türkiye, artık bu Batı'nın dayattığı yağmacı, yiyici sistemi kesinlikle yıkmak zorunda. Üretimi tahrip eden bu sisteme son vermek ve üreten Türkiye'yi kurmak zorunda" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Fatih'te düzenlediği iftar programında konuştu. Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı. Perinçek, Türkiye'yi bölme planlarının başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, birleşen Türkiye vurgusu yaptı.

Perinçek, Türkiye'yi devletsizleştirme girişimlerine Vatan Partisi'nin geçit vermediğini ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # iftar # vatan partisi
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