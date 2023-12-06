Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İncirlik'ten İsrail'e Silah Taşınıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek, İncirlik Üssü'nden İsrail'e silah taşındığını bir kez daha ifade etti, "İncirlik, ABD'nin üssünden kalkan kargo uçakları, Agratur'dan İsrail'e silah taşıyorlar." dedi.

Hükümetin konuyu yalanlayan açıklamasını değerlendiren Perinçek, süreci anlattı.

- Hükümet tarafından bazı açıklamalar oldu. Dediler ki, "İncirlik'ten İsral'e silah taşıma söz konusu değil, bu rotada bir uçak yok" dediler, doğru. Biz ne dedik? İncirlik'ten kalkan uçaklar, Agratur üssüne iniyor, oradan yüklendiği silahları İsrail'e götürüyor. Ama o uçak İncirlik'ten kalkıyor. Burada sorumluluk kimde? Sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde, sorumluluk Türk milletinde, sorumluluk hepimizde. Bundan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere sorumludur. Türkiye hükümetine de Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, talepte bulunuyorum, arz ediyorum. Buna son vermeleri lazım. İncirlik'ten bu uçakların kalkmasına Türk Silahlı Kuvvetleri izin vermemelidir. Bu vesileyle de bu İncirlik meselesi kökten çözülmeli.