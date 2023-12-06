Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İncirlik'ten İsrail'e Silah Taşınıyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. İncirlik Üssü'den kalkan uçakların Güney Kıbrıs'taki Agratur Hava Üssü üzerinden İsrail'e silah taşıdığını ifade eden Perinçek, AK Parti hükümetini uyardı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek, İncirlik Üssü'nden İsrail'e silah taşındığını bir kez daha ifade etti, "İncirlik, ABD'nin üssünden kalkan kargo uçakları, Agratur'dan İsrail'e silah taşıyorlar." dedi.
Hükümetin konuyu yalanlayan açıklamasını değerlendiren Perinçek, süreci anlattı.
- Hükümet tarafından bazı açıklamalar oldu. Dediler ki, "İncirlik'ten İsral'e silah taşıma söz konusu değil, bu rotada bir uçak yok" dediler, doğru. Biz ne dedik? İncirlik'ten kalkan uçaklar, Agratur üssüne iniyor, oradan yüklendiği silahları İsrail'e götürüyor. Ama o uçak İncirlik'ten kalkıyor. Burada sorumluluk kimde? Sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde, sorumluluk Türk milletinde, sorumluluk hepimizde. Bundan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere sorumludur. Türkiye hükümetine de Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, talepte bulunuyorum, arz ediyorum. Buna son vermeleri lazım. İncirlik'ten bu uçakların kalkmasına Türk Silahlı Kuvvetleri izin vermemelidir. Bu vesileyle de bu İncirlik meselesi kökten çözülmeli.
Filistin halkının direnişiyle ilgili de konuştu Perinçek. HAMAS'ın büyük başarılar kazandığını belirterek İsrail'in dize geldiğini söyledi.
- 2 ay oldu. İsrail, "Biz ezeriz, bitiririz" havası diyordu. HAMAS dimdik ayakta ve bugün çok önemli haberler aldım. HAMAS'ın hemen hemen kaybı yok. İsrail dize geldi. HAMAS'ı tanımam diyordu, şimdi HAMAS ile oturup anlaşmalar yapmak, onu kabul etmek zorunda kaldı. Gazze direniyor, Filistin direniyor, HAMAS direniyor. Bütün insanlığın yüreği de Filistin halkıyla birlikte çarpıyor. Çok büyük bir başarıya doğru ilerliyorlar.
Muğla'daki İmar mağdurları Çıkış Yolu'na bağlandı. Vatan Partisi İl Başkanı Emre Aykın, köylülerin sesi oldu.
Perinçek, son olarak Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ skandalı hakkında 7 Aralık Perşembe günü yapılacak basın açıklamasının ayrıntılarını açıkladı.
- Sayın Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı, perşembe günü çok önemli açıklamalar yapacak. Şırnak Üniversitesi'ndeki o FETÖ'ye raporlar yazan, ABD'deki FETÖ'nün üniversite imamına raporlar yazan rektörün delilleri imha etmesine ilişkin belgeleri, bilgileri açıklayacak. Rektörler sanıyorlar ki, bilgisayarların hafızalarını yok ettikleri zaman, bilgisayarlarda temizlik yaptıkları zaman kanıtları yok ediyorlar, yok edemiyorlar.
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