Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Saldıray Berk mesajı

Vatan Partisi Üyesi ve Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Saldıray Berk'in vefat haberi üzerine bir mesaj paylaştı. Perinçek mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türk Milletinin Gururu,

Türk Ordusunun Çelik Yürekli Komutanı,

Vatan Partisi'nin Seçkin Önderlerinden E. Org. Saldıray Berk'i

Sonsuza uğurluyoruz.

Türk tarihinden miras yüksek kurmay birikimi, cesareti, devrimci bilinç ve kararlılığı, yüce gönüllü erdemli kişiliği Milletimizin ve Partimizin zorluklara meydan okuyan büyük zaferlerine ışık tutacaktır. Türk Milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Vatan Partisi'nin derin acısını kuvvete dönüştürme azmiyle değerli ailesine, silah arkadaşlarına ve partili mücadele arkadaşlarına baş sağlığı dileriz.

Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı