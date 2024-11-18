Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten teğmenlerle ilgili açıklama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla "kılıçlı yemin" gerçekleştirmişti. "Kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen teğmenler ve amiraller, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, teğmenlerin ve amirallerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

7 Eylül 2024 tarihinde yaptıkları açıklamayı hatırlatan ve o açıklamanın bugün de geçerli olduğunu dile getiren Doğu Perinçek, "Bu davranışların ihraç nedeni olarak değerlendirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birliğine ve savaş yeteneğine hizmet etmez." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

"Teğmenlerin yemininden sonra şu açıklamayı yapmıştık: (7 Eylül 2024):

'Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin esastır.

Teğmenlerimizin Kara Harp Okulu yemin töreninden sonra kılıçlarını çekerek yaptıkları yemin, onların TSK’ya Türk Devletine ve Türk Milletine bağlılıklarının samimi ve heyecanlı ifadesidir.

Toplu olarak yaptıkları yemin Türk Devletinin, Türk Milletinin, Türk Hükümetinin, TSK Komutanlığının paylaştığı değerlerin ifadesidir.

Olayın üzerine kışkırtıcı söylemlerle gidilmesinden dikkatle sakınmak milli bir duruştur.'

Bu açıklamamız bugün de geçerlidir.

Teğmenler tören programı dışında samimi bir heyecanla bir gösteride bulunmuş olabilirler. Disipline aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri bilgisi açıklanmıştır. Ne var ki, her disiplinsizlik ihraç nedeni değildir.

Kaldı ki burada Teğmenlerin ülkemizin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu ortamda görev ve vatan duygusuyla o gösteride bulunmaları anlaşılır bir tavırdır ve Ordumuzun gelenekleri içindedir.

Bu davranışların ihraç nedeni olarak değerlendirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birliğine ve savaş yeteneğine hizmet etmez."