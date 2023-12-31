Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Yeni Yıl Mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2024 yılı dolayısıyla yeni yıl mesajı yayımladı.

Yeni bir çağa girildiğinin ve Asya'dan yükselen yeni uygarlığın öncü ülkeleri içinde Türkiye'nin de olduğunu belirten Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin de yeni yılın ve yeni çağın öncü partisi olduğunu ve görevlere hazır olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir yıla değil, yeni bir çağa giriyoruz.

Atlantik Çağının sonuna geldik.

Asya’dan yeni bir uygarlık yükseliyor.

Türkiye, yeni uygarlığın öncü ülkeleri içindedir.

Türkiye, Asya Çağının ön cephesinde savaşıyor. Bu savaşta, Suriye, Irak, İran, Libya, Filistin, Azerbaycan, Abhazya ve Rusya cephe kardeşlerimizdir. Bugün hepimiz Filistinliyiz.

Türkiye için Atlantik sisteminde çözüm yok. 1980’lerde üreticilerimizi kambur ilan eden ve vatanımızı bölmek isteyen sistemin bittiği yerdeyiz. Sistemin efendileri, iktidar ve sahte muhalefetiyle çaresizdir. Doğuya giden Türkiye gemisinde Batıya koşan AK Parti iktidarı çıkmazdadır. CHP merkezli Biden tayfası da çıkmazdadır. Millet, üretmek istiyor. Millî Devletin güçleri, Akdeniz ve Karadeniz’de NATO’yu ve ABD’yi istemiyor. Koşullar oluşmuştur. Biricik çözüm Üretim Devrimidir. Üreticilerin Millî Hükümeti ufuktadır.

Vatan Partisi, yeni yılın ve yeni çağın öncü partisidir ve görevlerine hazırdır.

Evet, devletçe ve milletçe zorluklarla göğüs göğüseyiz. Ancak zorlukları devrimlerle aşan bir geleneğe sahibiz. Yüce dağlar varsa, o dağların üzerinden aşan bir yol da vardır. Türk Milleti ve Türk Devrimi, o yollardaki kahramanlık destanlarıyla bugünlere geldi. Vatan Partisi, yedi ateşten geçmiş kadrolarıyla yüce dağların üzerinden aşan yolların kılavuzudur.

Yeni yıla ve yeni çağa, binlerce yılın özgüveniyle giriyoruz.

Türk Devleti ve Milleti, elindeki bağımsızlık, insanlık, kamuculuk, paylaşmacılık, kardeşlik ve aydınlanma bayrağıyla tarih yazacaktır.

2024 yılında ve ardından gelen yıllarda destanlar yazma kararı ve güveniyle aziz Türk milletimizi, üreticilerimizi ve bütün insanlığı selamlıyoruz."