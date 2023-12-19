Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan Önemli Açıkladı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın Ahmet Mahmut Ünlü’ye suikast planladığını açıkladı. Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ünlü, Vatan Partisi'nin Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanması açıklamalarını gündeme getirmişti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan Önemli Açıkladı
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Ahmet Mahmut Ünlü, Vatan Partisi’nin ortaya çıkardığı FETÖ yapılanmasına dikkat çekti, suikast planına hedef oldu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın “hizmete tam bağlı” olarak ifade edilen Doç. Dr. Ruhullah Öz’le gizli uygulama yazışmalarını açıkladı.

İkilinin mesajlarında hedef bu kez Ahmet Mahmut Ünlü'ydü. Rektör Alkış'ın Ünlü'yü zehirletmek istediği belirtildi.

“Rektör Alkış, Mahmut Ünlü’den ‘mürted’ diye bahsederek konuyu FETÖ’nün Baş Yüceler Heyeti’nin çözeceğini söyledi. Alkış, FETÖ’nün sözde Baş Yüceler Heyeti üyelerinden Suat Yıldırım ve Cevdet Türkyolu’yla görüşerek ‘gereğinin yapılacağını’ aktarıyor. Alkış, Ünlü’nün insülin ilacına zehir koydurarak öldürme planı yapıyor.”

Ünlü, FETÖ yapılanmasıyla ilgili açıklamaları gündeme getirerek, vatandaşların ve devletin dikkat etmesi ve bilinçlenmesi gerektiğini söylemişti.

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