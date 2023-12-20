Vatan Partisi Heyeti ÇKP Dış ilişkiler Bakan Yardımcısı ile Görüştü

Vatan Partisi heyeti Çin'e gitti. ÇKP Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Li Mingxiang ile Vatan Partisi heyeti görüşmede, "Doğu Akdeniz'den Tayvan'a kadar ABD tehditlerine karşı" iki ülkenin ve ÇKP-Vatan Partisi arasındaki kader ortaklığını ve yeni dönemin görevlerini görüştü.

Vatan Partisi Heyeti ÇKP Dış ilişkiler Bakan Yardımcısı ile Görüştü
Vatan Partisi Heyeti ÇKP Dış ilişkiler Bakan Yardımcısı ile Görüştü
Editör: Uğur Çam

Vatan Partisi heyeti, temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, heyetin ÇKP Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Li Mingxiang ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Özgür Bursalı'nın yaptığı açıklamada parti heyeti ve Li'nin verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Bursalı, şu ifadeleri kullandı:

ÇKP Dış İlişkiler Bakan Yrd. Sn. Li Mingxiang ile çok verimli ve etkili bir toplantı yaptık.

- Türkiye'yi üretim üssüne çevirecek, ülkemize çok güçlü yatırım sermayesi getirecek, karşılıklı iş insanlarımızı buluşturacak çok çeşitli alanlarda ekonomik görüşmeler yaptık.

- Yine Medya alanında emperyalist kara propagandaya ve bilgi kirliliğine karşı yeni bir medya inşası üzerinde yoğunlaştık. Bu konuda somut planlar geliştirdik.

- Doğu Akdeniz'den Tayvan'a kadar ABD tehditlerine karşı ülkelerimiz ve Partilerimiz arasındaki kader ortaklığını ve silah arkadaşlığını konuştuk ve yeni dönemin görevlerini belirledik.

- Ayrıca Partimiz onuruna bir akşam yemeği vererek sıcak misafirperverliklerini ve derin dostluk duygularını gösterdiler. Teşekkür ediyoruz.

# vatan partisi # çkp
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