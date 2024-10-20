Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan: "İstanbul Barosu PKK'ya emanet edildi"

İstanbul Barosu'nda başkanlığa İbrahim Özden Kaboğlu'nun seçilmesiyle ilgili Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan'dan açıklama geldi. İstanbul Barosu'nun PKK'ya emanet edildiğini belirten Özkan, "İbrahim Kaboğlu ve bölücü ekibine karşı mücadele dönemi başlamıştır." dedi.

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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan: "İstanbul Barosu PKK'ya emanet edildi"
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İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

Vatan Partisi'nden, İstanbul Barosu'ndaki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İbrahim Özden Kaboğlu'nun başkan seçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İbrahim Okan Özkan açıklamasında, "İstanbul Barosu PKK'ya emanet edildi! CHP-DEM Parti ittifakının, DEM Parti'yle el sıkışmanın, PKK'yla açılım sürecine yeşil ışık yakmanın bedeli budur. İbrahim Kaboğlu ve bölücü ekibine karşı mücadele dönemi başlamıştır. İstanbul Barosu'nda PKK'ya geçit vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu! İbrahim Özden Kaboğlu başkanlığa seçildiİstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu! İbrahim Özden Kaboğlu başkanlığa seçildiGündem
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