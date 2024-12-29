Vatan Partisi İstanbul İl Örgütü yeni yıl programında buluştu

Ekonomide zorluklar, kültürde yozluklar, güvenlikte riskler, Türkiye'ye yönelen namlular... Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığının yeni yıl buluşmasında çözüm yıllarının içine girildiği vurgulandı.

Partisinin yeni yıl buluşmasında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sizleri yeni yılda zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz" dedi.

Doğu Perinçek, "2025-2026-2027, bizi zorluklar bekliyor ama zorluklardan büyük çözümler çıkar. Önümüzdeki yıllar çözüm yılları, karar yılları. Önce yürüyenlerden olacağız. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, değerli sanatçılarımız, emekçilerimiz... Sizleri tarih yapmaya davet ediyorum. Önümüzde yapılacaak tarih var" dedi.

5 ayı aşkındır mücadele eden Polonez işçileri Doğu Perinçek ile omuz omuza bir kez daha mücadele sözü verdi.

Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Vatan Partisi'ne teşekkür etti.

Yapım ve sunuculuğunu Ekrem Ataer'in üstlendiği buluşmada Türk Pop Müzik Sanatçısı Bora Gencer, Tangolar-opera Sanatçısı Pınar Temizel Çulha, Latin Halk ezgilerinde Alper Durmuş, Evrim Murat Karagöz, Ali Ulusoy sahne aldı. Muzeffer Özdemir Bağlama virtözü olarak yerini alırken Aydınlık Halk Korosu Triosunu Iraz Mercan, Yiğit Çınar, Mustafa Bilgiç oluşturdu. Unutulmaz Halk ezgilerini de Ekrem Ataer ve Mustafa Altınkaya seslendirdi.

Programın geniş özeti 31 Aralık gecesi Ulusal Kanal'da yayınlanacak.