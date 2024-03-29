Vatan Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Emre Aykın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u istifaya davet etti

Ortaca’da seçim çalışmalarına devam eden Vatan Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Emre Aykın Vatan Partisi Ortaca İlçe Başkanlığı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Emre Aykın açıklamasını partisinin belediye başkan adaylarında, Dalaman Belediye Başkan Adayı Evrim Murat Karagöz, Ortaca Belediye Başkan Adayı Selahattin Kozak, Menteşe Belediye Başkan Adayı Güzin Baş ve Ortaca İlçe Başkanı Serap Ersoy ile birlikte gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u istifaya çağıran Aykın şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş; 25 Mart 2024 tarihinde Göztepe Filizi Köşk’te düzenlediği iftar yemeğinde medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelmiş; resmi açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalarında; geçmişte yapılan çalışmalarda 64 madde üzerinde partilerin anlaştığı bir metnin bulunduğunu, bugün ise çok daha fazla madde üzerinde anlaşmanın mümkün olacağını tahmin ettiğini belirterek, meclisteki partilerin bu uğurdaki irade birliğine işaret edip, referans vermiştir.

2011 Yılı Eylül ayında TBMM’de kurulan, AKP, CHP, MHP ve PKK terör örgütünü savunan BDP’nin katılımı ile oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 59 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını bildirmiştir. Uzlaşma sağlanan maddeler Ak Parti’ye bağlı SETA kurumunun düzenlediği rapor ile kamuoyuna sunulmuştur. Peki bu maddelerde bizlere neyi açıklamaktadırlar:

1- Bu değişiklik, “Türk Vatandaşı” ifadesi yerine “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı” ifadesini getirerek, “Türk Milleti” tanımını ortadan kaldırmanın yolunu açmaktadır.

2- Bununla birlikte, Türk Milleti’nin egemenlik hakkını kısıtlayan uluslararası sözleşmelerin Anayasa’ya aykırılığının iddia edilmesini yasaklamakta, anayasaya karşı milletlerarası antlaşmaların üstünlüğü kabul etmektedir.

3- 1982 Anayasası 17.madde hükmüne göre; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Bu madde, yurttaşın kültürel kimliğini de koruma altında tutan açık bir düzenlemedir. Ancak, üniter devlet yapısını reddeden bölücü parti BDP’nin önerisi ile “Kültürel Kimlik Hakkı” gündeme getirilmekte, “Türk Milleti” tanımına karşı koyan anlayış bu defa bölme girişimlerine anayasa ile güç verme çabasına girmektedir.

4- Diğer maddeler de, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milleti’nin varlığını, egemenliğini, bağımsızlığını ve geleceğini adeta yok sayan bu düzenlemeler ile aynı anlayış altında ileri sürülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Türk Milleti”ni kendi ifadesi ve el yazısıyla; "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir." diyerek tanımlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan bu yana Türklük tanımı, bütün Millet’imizin ortak irade, kabul ve idraki ile sabittir. Devrim Anayasamız olan 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur.” Demiştir. 1961 ve 1982 Anayasa’larımız; “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.” ifadesi ile ırk, din, dil veya farklı bir ayrıma gitmeden vatandaşlık bağını temel ölçüt olarak kabul etmiştir.

Sayın Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, dün yapmış olduğu basın açıklaması ile, bu talihsiz, emperyalizme hizmet eden, hendeklere gömülmüş açılımları yeniden Türkiye’nin önüne koyan açıklamaların sahibi TBMM Başkanlığı görevindeki Numan Kurtulmuş’u istifaya davet etmiştir. Biz de, vatansever kahraman efelerin diyarından, Muğla’dan sesleniyoruz:

2011 yılında görev alan komisyon üyeleri partiler; komisyonda kabul edilen bölücü ve gerici düzenlemeleri Türk Milleti karşısında savunan kuvvetler; “Mutabakat Tamam” diyerek el sıkışan Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, Atlantik Basını’na yaranmak için boyun eğenler; özellikle Muğla’mızda, hemen karşımızdaki Yunan adaları başta olmak üzere her tarafından ABD’nin mühimmat yığılı savaş üsleri ile kuşatılan, toplumsal, ekonomik, siyasal her yönden saldırılarını artıran Emperyazlim’in Yeni Dünya Düzeni idealine omuz vermektedir.

ANCAK; bilinmelidir ki, Emperyalizm ve işbirlikçilerinin sinsi girişim ve saldırıları her zaman olduğu gibi Türk Milleti tarafından bertaraf edilecektir. 1982 Anayasası’nı tanımlayan “12 Eylül’ün izlerini taşıyan darbe anayasası” ifadesi üzerinden görülen fırsatla daha gerici ve bölücü bir anayasanın düzenlenmesi girişimi, Türk Milleti’nin tarihten ve özünden gelen gücü karşısında boğulacaktır. Kimsenin, “Türk Milleti” tanımını değiştirmeye, yurttaş eşitliğini esas alan “Türklük”ü anayasadan çıkarmaya gücü yetmez. Kimsenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini sarsacak girişimlerde bulunmaya, Emperyalizm’e boyun eğdiren büyük zaferin kazanımlarına, şehit kanlarıyla kazanılmış Vatan’ımızı bölmeye, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize yönelen müdahalelerde bulunmaya gücü yetmez. Vatan Partisi, tüm bu girişimlere ve müdahalelere karşı, Ata’sından aldığı kutsal göreve korkusuzca riayet ederek gövdesini siper etmeye hazırdır.

Bir kere daha, Muğla’dan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u istifaya çağırıyoruz!"