Vatan Partisi'nde bayramlaşma

Vatan Partisi, Kurban Bayramı’nda bayramlaşma sevinci yaşadı. Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek, partililerle çevrimiçi bayramlaştı. Bayramlaşmada erdem hikayeleri öne çıktı.

Samsun’un Ladik Tatlıcak köyü sakinleri de Vatan Partisi’nin bayramlaşmasına katıldı. Köylüler, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin meralarına güneş enerji santrali yapmaması için başlattıkları mücadeleyi anlattı. Tatlıcak köylüleri Perinçek’e mücadelelerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.



Tatlıcak köylüleri, mağdur olduklarını söyledi. Perinçek de köylülerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşeceklerini duyurdu.