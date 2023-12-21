Vatan Partisi'nden Moody's Raporuna Tepki! "Asgari Ücrete Emperyalist Müdahale Kabul Edilemez"

Batı emperyalizminin kredi derecelendirme kurumu Moody's, Türkiye hakkında yayınladığı raporda asgari ücrete de yer vermişti. Moody's tarafından yayınlanan raporda, Türkiye'nin asgari ücreti kendi beklentilerinden daha fazla arttırması, kredi derecelendirmesi için olumsuz kabul edilmişti. Raporun yayınlanmasının ardından Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, bir açıklama yaptı. Karanlık yaptığı açıklamada, "Bu kaba emperyalist müdahale sineye çekilemez. Hem Türk-İş hem de hükümet bu küstahlığa karşı açık tavır almalıdır." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık'ın açıklaması şu şekilde:

"Asgari Ücrete Emperyalist Müdahale Kabul Edilemez"

Hükümet’le Türk-İş arasında asgari ücret görüşmeleri sürerken emperyalist kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de işe karıştı. Moody’s, eğer asgari ücret kendi ölçülerinin üzerine çıkarsa Türkiye’nin kredi notunu düşüreceğini açıkladı.

Bu kaba emperyalist müdahale sineye çekilemez. Hem Türk-İş hem de hükümet bu küstahlığa karşı açık tavır almalıdır.

Bu olay da bir kez daha gösteriyor ki, hükümetin bugün yürüttüğü ekonomik program işçi ve emekçi gelirini enflasyon nedeni olarak görmektedir. Ekonomik krizin çözülmesini işçi ve emekçi gelirlerini düşürmeye ve küresel tefeci sermaye çevrelerinden sıcak para bulmaya odaklamaktadır. Bu tutum bırakalım çözümü, ekonomik krizi derinleştirmekten başka bir sonuç vermez.

Başta Türk-İş olmak üzere işçi ve emekçi örgütleri asgari ücret meselesinde yakınma ve rakam pazarlığının ötesine geçmek zorundadır. Hükümetin yürüttüğü ekonomik programa karşı net bir duruş sergileme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Hiçbir kurum ve kuruluş bu sorumluluktan kaçınarak ekonomiye, emekçilere ve üreticilere hizmet edemez. Türkiye paradan para kazanan rantiyeci ve faizci kesimlere kaynak aktarmaya son vererek kendi milli olanaklarına ve tasarrufa dayanan yatırımcı bir programa geçmek zorundadır. Bunun yolu da üreticilerin milli hükümetini kurmaktan geçer.

Hüseyin Karanlık

Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı