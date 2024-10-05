Vatan Partisi'nden Polonez'e boykot çağrısı!

146 Polonez işçisi ekmek ve sendika hakkı için 75 gündür yılmadan mücadele ediyor. Çalışma Bakanlığı müfettişleri işçileri haklı buldu ama gereken yapılmadı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Ekim'de emekçiler işbaşı yapana kadar Polonez Gıda ürünlerine boykot çağrısında bulundu.

Vatan Partisi'nin öncülüğünde X uygulamasında TT (Trending Topic) çalışması kısa sürede büyük ilgi gördü. Partinin resmi hesabından yapılan açıklamalarda, edilen 146 işçi işbaşı yapana kadar bütün Türkiye'de Polonez Gıda ürünlerini boykot edeceklerini duyurdular.

Kampanya kapsamında, kullanıcılar #PolonezBoykot etiketiyle paylaşımda bulunarak boykota destek verdi.