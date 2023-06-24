Vatan Partisi'nden Rusya ile dayanışma mesajı: "15 Temmuz'da tereddütsüz yanımızda olan..."

Özel askeri şirket Wagner'in lideri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alan açıklamalar yapmıştı. Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, ayrıca ayaklanma çağrısında bulunmuştu. Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in durumdan haberdar edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtmişti.

VATAN PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından Rusya'da yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Reyhan, Rusya'nın 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında olduğunu hatırlatarak, "Rusya ile dayanışmak bir vefa borcudur" ifadelerini kullanmıştı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'ın açıklaması şu şekilde:

- Rusya Federasyonu ve Rus milleti, bu ihanetin de üstesinden gelecek ve Sayın Vladimir Putin önderliğinde NATO'yu püskürtme harekâtında başarıya ulaşacaktır.

- 15 Temmuz'da tereddütsüz Türkiyemizin yanında olan Rus devleti ile dayanışmak bir vefa borcu ve vatanseverlik görevidir.