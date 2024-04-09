Vatan Partisi'nin bayramlaşma programı belli oldu

Siyasi partilerin bayramlaşma geleneği sürüyor. Ramazan Bayramı'nda Vatan Partisi, AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi'yle bayramlaşacak

Vatan Partisi'nin bayramlaşma programı belli oldu
Son Güncelleme:

Ramazan Bayramının gelmesiyle birlikte siyasi partilerin de bayramlaşma programı belli oldu. Vatan Partisi, bu bayramda AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi'yle bayramlaşacak.

VATAN PARTİSİ'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye'de siyasi partiler her bayramda karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşıyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından gelen Ramazan Bayramında Vatan Partisinin bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre Vatan Partisi; AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi'yle bayramlaşacak.

Vatan Partisi'nin karşılama heyetine Genel Sekreter Özgür Bursalı başkanlık edecek. Karşılama heyeti ise şu isimlerden oluşuyor:

1. Özgür Bursalı (Genel Sekreter)

2.Şule Uncu (Öncü Kadın MYK Üyesi)

3. Osman Yılmaz ( Merkez Meslek Örgütleri Bürosu Başkanı)

4- Aylin Kum (Öncü Gençlik GYK Üyesi)

Vatan Partisi ise AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret edecek. İki heyetle yapılacak ziyaretlerin programı ise şöyle:

Vatan Partisi'nin bayramlaşma programı belli oldu - Resim : 1

# vatan partisi # ramazan bayramı
Çok Okunanlar
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Altını olanlar, altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
Altını olanlar, altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması! "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır"
Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması! "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır"
Öne Çıkanlar Türkiye İsrail'e ambargo uyguladı! Şimdi ne olacak? | Büyüteç Türkiye İsrail'e ambargo uyguladı! Şimdi ne olacak? | Büyüteç Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı...