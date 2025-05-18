Veysel Tiryaki ekibine tutuklama

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin belediye memurunu darp ettiği olaya karışan Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclis Başkanvekili Mehmet Emin Ayaz ve kar maskesi kullanarak darp olayına katılan 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı süresi dolan Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer kişilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Olayla ilgili belediyede güvenlik ve teknik birimlerde çalışanların da ifadesi alındı. Belediye binasında yapılan incelemede kamera kayıtlarının silindiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile ilgili sendikal baskı ve sendika şube başkanına darp olaylarıyla ilgili 2 ayrı dosya daha bulunuyor.

Altındağ Belediyesinde olaylar, Tiryaki’nin başkanlık koltuğuna oturmasıyla başladı. Son olayda önceki dönem basın müdürü olan Muhammet Sadık Erdoğan, X platformunda sahte isimle Tiryaki aleyhine gizli bilgileri paylaşmakla suçlanarak darp edildi.