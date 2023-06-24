Wagner'in lideri Prigojin yargılanmayacak! Kermlin duyurdu

Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'in hakkında açılan ceza davasının kapanacağı, Prigojin'in Belarus'a gideceği belirtildi.

Wagner'in lideri Prigojin yargılanmayacak! Kermlin duyurdu
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Wagner Grubu ile Belarus Devlet Başkanı'nın yardımını doğrulayan Kremlin, bugün yaşananları trajik olarak yorumladı.

Kremin Sözcüsü Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:

Prigojin Belarus'a yerleşecek. Şuan nerede olduğunu bilmiyoruz.

- Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.

Prigojin hakkındaki ceza davası geri çekilecek.

- İlerlemeye katılan askerler hakkında yasal işlem yapılmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Prigojin # Wagner # rusya # kremlin
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