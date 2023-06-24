Wagner'in lideri Prigojin yargılanmayacak! Kermlin duyurdu
Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'in hakkında açılan ceza davasının kapanacağı, Prigojin'in Belarus'a gideceği belirtildi.
Wagner Grubu ile Belarus Devlet Başkanı'nın yardımını doğrulayan Kremlin, bugün yaşananları trajik olarak yorumladı.
Kremin Sözcüsü Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:
- Prigojin Belarus'a yerleşecek. Şuan nerede olduğunu bilmiyoruz.
- Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.
- Prigojin hakkındaki ceza davası geri çekilecek.
- İlerlemeye katılan askerler hakkında yasal işlem yapılmayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı