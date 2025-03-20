WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?

WhatsApp kullanıcıları, 19 Mart sabahından itibaren mesajlarının iletilmediğini ve uygulamanın açılmasında zorluk yaşadıklarını bildiriyor. Sorun, 20 Mart sabahında da devam ediyor. Birçok kullanıcı, WhatsApp'a giriş yapmaya çalışırken "Bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı aldığını rapor etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?
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19 Mart 2025 Çarşamba günü, WhatsApp hem mobil hem de web sürümünde büyük çaplı bir erişim sorunu yaşadı. Mesajların iletilmediğini belirten kullanıcılar, sorunun nedenini araştırıyor.

WhatsApp neden açılmıyor?

Sosyal medyada hızla yayılan erişim sorunu, "#WhatsAppÇöktü" etiketiyle trend listelerine girdi. Kullanıcılar, hem iOS hem de Android cihazlarda benzer problemlerle karşılaştıklarını belirtti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İmamoğlu’nun evinde arama yapıldığı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından, WhatsApp, X, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşandığı aktarıldı. Sosyal medya platformlarının çevrimdışı olup olmadığını takip eden Downdetector.com verilerine göre, Türkiye genelinde WhatsApp, X, Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda da bağlantı problemleri yaşandığı tespit edildi.

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