Yangın sonrası yangın tüplerine yüzde 100 zam gelmişti: Bakanlık ceza yağdırdı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından yangın tüplerinin fiyatları yüzde 100 artarken, Ticaret Bakanlığı fırsatçılara müdahale etti. Yangın söndürme ekipmanları satan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştiren Bakanlık, fiyat artışı yapan firmalara cezai işlem uyguladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Yangın sonrası yangın tüplerine yüzde 100 zam gelmişti: Bakanlık ceza yağdırdı
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Türkiye, Bolu Kartalkaya’daki feci yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin acısını yaşarken, bazı fırsatçılar durumu suistimal etti. Yangının ardından yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinin fiyatlarında yüzde 100’e varan artışlar yaşandı.

Fahiş fiyat artışları kamuoyunda büyük tepki toplarken, gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

BAKANLIK DEVREDE

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yangın ekipmanlarına yönelik denetimlerin sürdüğünü ve haksız fiyat artışı yapan işletmelere cezalar uygulandığını ifade etti.

Uysan, "Ticaret Bakanlığı’na bağlı denetim ekipleri, yangın malzemelerine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır," dedi.

YÜZDE 100 ZAM TEPKİ ÇEKTİ

Yangın öncesinde 414 TL olan mini yangın tüpünün fiyatı, yangından sonra 735 TL’ye yükseldi. Ayrıca yangın battaniyesi, yangın söndürme spreyi ve duman dedektörleri gibi ürünlere de yüzde 100’e varan zamlar yapıldı.

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