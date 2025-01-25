Yangında tutuklu sayısı 9'a yükseldi! İşte detaylar...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden adliyeye sevk edilen otel sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras tutuklanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Kartalkaya'daki yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.

Kayak merkezinde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı.

Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

Yaralanan 44 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, 6 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.