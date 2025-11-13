Yargı paketinde değişiklik: Suça sürüklenen çocuklar için araştırma komisyonu kurulacak

11. Yargı Paketi’nde 15–18 yaş grubuna yönelik hapis cezalarını ağırlaştırmayı öngören maddeden vazgeçildi; çocukların haklarını ve sosyal ihtiyaçlarını kapsayacak kapsamlı bir Meclis araştırma komisyonu oluşturulacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yargı paketinde değişiklik: Suça sürüklenen çocuklar için araştırma komisyonu kurulacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Hükümetin 11. Yargı Paketi hazırlıklarında yer alan “suça sürüklenen çocuklar” düzenlemesi taslak metinden çıkarıldı. AK Parti kaynakları, konuyu kapsayan ve “çocuğun üstün yararını” esas alacak bir Meclis araştırma komisyonunun kurulacağını açıkladı.

DÜZENLEME NEDEN GERİ ÇEKİLDİ?

Kamuoyunda tartışmalara yol açan düzenleme, 15–18 yaş arası “suça sürüklenen çocuklar”a yönelik hapis cezalarının artırılmasını öngörüyordu. Bu düzenleme, çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiş ve “çocuğun üstün yararı” ile Anayasa’ya aykırı olduğu savunulmuştu. 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin aynı yaş grubundaki çocuklar tarafından öldürülmesi olayıyla alevlenen tartışmalar sonrasında, AK Parti yöneticileri önerinin Meclis’te detaylı olarak ele alınmasının daha uygun olacağı sonucuna vardı.

KOMİSYON NELERİ KAPSAYACAK?

AK Parti içinden edinilen bilgiye göre kurulacak olan komisyon, çocukların eğitimden sağlığa kadar pek çok sorununu ele alan geniş kapsamlı bir çalışma yürütecek. Rapor ve çalışmalar doğrultusunda, geri çekilen düzenleme ileride yeniden ele alınabilecek.

ÇETELERE VERİLEN CEZALAR ARTIRILIYOR

Yargı paketi kapsamında dikkat çeken bir diğer madde, çocukları suç amaçlı olarak kullanan çetelerle ilgili. Kaynaklar, çetelere örgütlü suç kapsamında verilen cezaların iki katına çıkarılacağını belirtiyor. Bu hüküm taslakta kalmaya devam edecek.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Taslak metnin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Komisyonun çalışmalarının sonucuna göre “suça sürüklenen çocuklar”a yönelik düzenleme yeniden gündeme getirilebilecek.

çocuk suç komisyon
