Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mahmud Altunsoy: "Yeniden Refah Partisi rotasını kaybetti"

Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye kaybettiren politikaları nedeniyle parti içi çatlaklar derinleşiyor. Kurucular Kurulu ve eski MKYK üyesi Mahmud Altunsoy, partinin rotasını kaybettiğini söyledi.

Mahmud Altunsoy, partisinin kuruluş çizgisinden saptığını söyleyerek büyükşehirlerde aday göstermesinin çok yanlış bir karar olduğunu belirtti.

Necmettin Erbakan’ın yaşaması halinde böyle davranmayacağını söyleyen Altunsoy partisine çağrıda bulundu. Altunsoy "Refah Partimiz şu anda kalkıp İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de adaylarını geri çekebilir" dedi. Altunsoy, Fatih Erbakan’ı da eleştirerek "İstişare yapmıyor. Çağrılara yanıt vermiyor, geri de dönmüyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altunsoy, Yeniden Refah Partisi'nin reklam kampanyasını, bayraklarını ve afişlerini CHP teşkilatının yaptığını da iddia etti. Partinin parasının olmadığını söyleyen Altunsoy "İstanbul'daki bütün reklamlar, bayraklar, billboardlar, afişler, bunları hep CHP'nin teşkilatları yapıyor. Aynı şirketten, aynı basım evinden, aynı dikim evinden çıkıyor, aynı arkadaşlar asıyor.” dedi.

Öte yandan partiden istifalar sürüyor. Yeniden Refah Partis'nin eski Ankara İl Başkanı, il yönetimi ve eski ilçe başkanları partiden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Bu süreçte Genel Sekreteri ve İstanbul milletvekili Suat Pamukçu da istifa etti.