“Yenidoğan çetesi” davasında ATK raporu: 44 gün boyunca uygun merkeze sevk etmemişler!

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmaller sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen “yenidoğan çetesi” davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, hayatını kaybeden 10 bebeğe ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu dosyaya girdi. Raporda, yoğun bakım şartlarının gerçeğe aykırı şekilde gösterilmesi, bebeklerin tedavilerinde yapılması gerekenlerin ihmal edilmesi, laboratuvar değerleriyle oynanması, yetkisiz kişilerin yoğun bakımda çalıştırılması gibi çok sayıda eksiklik ve usulsüzlük tespit edildi.

AĞIR İHMALLER

Raporda, Tokluoğlu bebeğe verilmesi gereken ilacın uygulanmadığı, uygun solunum desteğinin sağlanmadığı; Alkari bebeğin ultrason ve MR tetkiklerinin yapılmadığı ve ölüm belgesindeki kayıtların klinik gidişatla uyumsuz olduğu kaydedildi.

Öykü Helvacı ve Kadan bebek için hazırlanan raporda, solunum tedavisi ilaçlarının uygulanıp uygulanmadığının bilinmediği, yeniden canlandırma işlemlerinde doktor bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

44 GÜN BOYUNCA UYGUN MERKEZE SEVK EDİLMEDİ

Melek Süleymanoğlu’nun beslenme eksiklikleri ve antibiyotik tedavisindeki ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiği, Serdarova bebeğin 44 gün boyunca uygun merkeze sevk edilmediği rapora yansıdı. Diğer bebeklerin de yetersiz beslenme ve bakımdaki eksiklikler nedeniyle öldüğü tespit edildi.