“Yenidoğan çetesi” davasında ATK raporu: 44 gün boyunca uygun merkeze sevk etmemişler!

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmaller sonucu ölümlerine yol açmakla suçlanan “yenidoğan çetesi” davasında, hayatını kaybeden 10 bebeğe ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda ağır ihmaller sıralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
“Yenidoğan çetesi” davasında ATK raporu: 44 gün boyunca uygun merkeze sevk etmemişler!
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmaller sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen “yenidoğan çetesi” davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, hayatını kaybeden 10 bebeğe ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu dosyaya girdi. Raporda, yoğun bakım şartlarının gerçeğe aykırı şekilde gösterilmesi, bebeklerin tedavilerinde yapılması gerekenlerin ihmal edilmesi, laboratuvar değerleriyle oynanması, yetkisiz kişilerin yoğun bakımda çalıştırılması gibi çok sayıda eksiklik ve usulsüzlük tespit edildi.

AĞIR İHMALLER

Raporda, Tokluoğlu bebeğe verilmesi gereken ilacın uygulanmadığı, uygun solunum desteğinin sağlanmadığı; Alkari bebeğin ultrason ve MR tetkiklerinin yapılmadığı ve ölüm belgesindeki kayıtların klinik gidişatla uyumsuz olduğu kaydedildi.

Öykü Helvacı ve Kadan bebek için hazırlanan raporda, solunum tedavisi ilaçlarının uygulanıp uygulanmadığının bilinmediği, yeniden canlandırma işlemlerinde doktor bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

44 GÜN BOYUNCA UYGUN MERKEZE SEVK EDİLMEDİ

Melek Süleymanoğlu’nun beslenme eksiklikleri ve antibiyotik tedavisindeki ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiği, Serdarova bebeğin 44 gün boyunca uygun merkeze sevk edilmediği rapora yansıdı. Diğer bebeklerin de yetersiz beslenme ve bakımdaki eksiklikler nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yenidoğan çetesi adli tıp kurumu
Günün Manşetleri
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Azerbaycan İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu oldu
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Meteoroloji’den kritik uyarı
Çok Okunanlar
En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak
Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı
27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar?