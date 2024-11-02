Yenidoğan Çetesi'nin savcısı görevden alındı mı? Bakanlık o iddialara yanıt verdi

Yenidoğan çetesi soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığı iddiaları gündeme geldi.

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Yenidoğan Çetesi'nin savcısı görevden alındı mı? Bakanlık o iddialara yanıt verdi
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 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu. Savcı Engin'in Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam ettiğini belirtti. "Yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluk" dedi.

Yenidoğan çetesi soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın görevden alındığı öne sürüldü. İddia anında yalanlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Tunç, hazırlanan fezlekenin, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirtti. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldığını ifade etti. Savcı Engin’in Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca savcının tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüphelilerin soruşturmanın da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, “Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden de konuya ilişkin açıklama geldi. İddianın doğru olmadığı belirtildi. ‘El çektirme veya görev değişikliğinin söz konusu’ olmadığı bildirildi.
 

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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