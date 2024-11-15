Yenilemeyen yandı: 333 katı daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar

1 OCAK SONRASI YÜKSEK CEZALAR GELİYOR

Ehliyetini zamanında yenilemeyen sürücüleri bekleyen cezalar şunlar:

Ehliyet Yenileme Ücreti: 31 Aralık 2024’e kadar 15 TL olan ücret, 1 Ocak 2025 sonrası 5 bin TL’ye yükselecek.

Eski Ehliyetle Trafiğe Çıkma Cezası: Trafikte eski tip ehliyetle yakalananlar 13 bin TL (12.978 TL) ceza ödeyecek.

YOĞUN RANDEVU TALEBİ: NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ DOLUP TAŞTI

Ehliyet yenileme süreci hızlandıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluk arttı. Randevuların büyük bölümü dolu olduğundan, birçok sürücü sıra bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle, randevuların önceden alınması ve işlemlerin erkenden tamamlanması gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN: 31 ARALIK 2024

Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih 31 Aralık 2024. Bu tarihe kadar sürücülerin gerekli belgelerle nüfus müdürlüklerinden randevu alması zorunlu.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyetinizi yenilemek için aşağıdaki belgeler gerekli:

Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı

Eski sürücü belgesi

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu (yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış)

Ehliyet yenileme ücretine dair ödeme dekontu (15 TL)

CEZALARDAN KAÇINMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Eski tip ehliyeti olan sürücüler, 2025’e girmeden işlemlerini tamamlamalı. Aksi takdirde, yenileme ücretindeki 333 kat artışla ve 13 bin TL’ye kadar para cezasıyla karşılaşabilirler. Nüfus müdürlüklerinden online randevu alarak işlemlerinizi yoğunluk artmadan tamamlamak büyük önem taşıyor.