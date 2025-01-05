“Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddialarına açıklama geldi.

“Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddialarına açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyeceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şu şekilde:

Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir.

ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye bulunmamaktadır. Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır. ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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