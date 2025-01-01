Yılbaşı gecesi kanlı bitti! “Noel Baba” cinayetle suçlanıyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi’nde, yılbaşına dakikalar kala çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçak ve tornavida kullanılan bir kavgaya dönüştü.

Kavgada 20 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Saçaklı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, ‘Noel Baba’ kostümü giyen 17 yaşındaki A.O.G.’ye bir grubun saldırdığı, ardından genç zanlının iki kişiyi bıçakla yaraladığı görüldü. Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Hayatını kaybeden Bakır Şahan Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.