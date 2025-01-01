Yılbaşı gecesi kanlı bitti! “Noel Baba” cinayetle suçlanıyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi çıkan kavgada 20 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi, ‘Noel Baba’ kostümüyle gezen 17 yaşındaki genç.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yılbaşı gecesi kanlı bitti! “Noel Baba” cinayetle suçlanıyor
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Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi’nde, yılbaşına dakikalar kala çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçak ve tornavida kullanılan bir kavgaya dönüştü.

Kavgada 20 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Saçaklı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yılbaşı gecesi kanlı bitti! “Noel Baba” cinayetle suçlanıyor - Resim : 1

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, ‘Noel Baba’ kostümü giyen 17 yaşındaki A.O.G.’ye bir grubun saldırdığı, ardından genç zanlının iki kişiyi bıçakla yaraladığı görüldü.  Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Hayatını kaybeden Bakır Şahan Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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