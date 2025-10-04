Yıllar sonra anlattı! Egemen Bağış’tan Yaşar Kemal anısı

Eski Bakan ve Büyükelçi Egemen Bağış, Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal’i doğum günü yaklaşırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Bağış, ebediyete yürüyüşünün onuncu yılı olan büyük ustayı hasretle andığını belirterek, Kemal’le yaşadığı unutulmaz bir anısını anlattı.

Yıllar sonra anlattı! Egemen Bağış’tan Yaşar Kemal anısı
Egemen Bağış, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Yaşar Kemal’in ölümünün onuncu yılında kendisini rahmetle andığını belirtti. Eski bakan, ünlü yazarla birlikte yaşadıkları bir anıyı anlatarak “Ebediyete yürüyüşünün onuncu yılında büyük üstadı hasretle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Egemen Bağış’ın anlattığına göre, NATO Parlamenterler Toplantısı için gittikleri Venedik’te kahve sonrası yaşanan hesap tartışmasına Yaşar Kemal’in telefonla dahil olması ise unutulmaz bir anıya dönüştü. Bağış, anısını şu sözlerle aktardı: “Kahve içtikten sonra hesap geldiğinde her zamanki gibi yaşça büyüğümüz Zülfü Livaneli ağabey hesabı ödemek için davrandığında ve Ömer Çelik garsonun elinden fişi çekip alınca çıkan tartışmada hakemliği için Yaşar Kemal’i aramıştık.”

Büyük yazar o anki tartışmayı bir cümleyle tatlıya bağladı: “Adanalı’nın karizmasına dokunma Zülfü, bırak yakışıklı hemşerim Ömer ödesin.”

Egemen Bağış, bu sözlerle hem Zülfü Livaneli’yi hem de Adanalı olan Ömer Çelik’i mutlu eden Yaşar Kemal’in zarif üslubunu asla unutamadığını ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE ONUN DA HAYALİYDİ”

Egemen Bağış, paylaşımında Yaşar Kemal’in sadece bir edebiyat ustası değil, aynı zamanda barış ve kardeşlik hayali kuran bir yazar olduğunu da vurguladı. “Terörsüz ve iç huzura sahip Türkiye onun da en büyük hayaliydi. İnşallah o günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz” sözleriyle büyük yazarın mirasına değinen Bağış, paylaşımını saygı ve özlem mesajıyla tamamladı.

