Yılmaz Özdil Hamas'ı Hedef Aldı!

Meral Akşener'den sonra Yılmaz Özdil de Hamas'ı terör örgütü olarak niteledi. Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hedef alarak, "Genelkurmay başkanını “terörist” diyerek hapse attılar… “Hamas terör örgütü değil” denmesi gayet normal!" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil Hamas'ı Hedef Aldı!
Editör: Uğur Çam

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas'ı hedef aldı. Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş, mücahitler grubudur." ifadelerini hatırlatan Özdil, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne “terör örgütü” dediler bu ülkede, genelkurmay başkanını “terörist” diyerek hapse attılar… “Hamas terör örgütü değil” denmesi gayet normal!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ettiği sözlerine tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler, tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Bu batının sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş, mücahitler grubudur." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan Hamas Mesajı! "Hamas Terör Örgütü Değil Topraklarını Savunan Kurtuluş Örgütüdür"Erdoğan'dan Hamas Mesajı! "Hamas Terör Örgütü Değil Topraklarını Savunan Kurtuluş Örgütüdür"Siyaset
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