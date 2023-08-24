Yolsuzluk iddiası! CHP belediyeler yine gündemde

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın yolsuzluk kavgası gündem oldu.

CHP AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE YOLSUZLUK İDDİASI

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın yolsuzluk tartışmaları büyüyor.

Özlem Çerçioğlu, daha önce Aydın Büyükşehir Belediyesi için 'Ben onların neler çaldığını biliyorum. Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar' diyen Atay'a cevap verdi.

- Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz.

NAZİLLİ KONGRESİNDE AÇIĞA ÇIKTI

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı hedef aldı.

Kongrede konuşan Özlem Çerçioğlu:

- Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞTİĞİNİ İDDİA ETTİ