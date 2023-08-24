Yolsuzluk iddiası! CHP belediyeler yine gündemde
CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde skandallar devam ediyor.
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın yolsuzluk kavgası gündem oldu.
CHP AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE YOLSUZLUK İDDİASI
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın yolsuzluk tartışmaları büyüyor.
Özlem Çerçioğlu, daha önce Aydın Büyükşehir Belediyesi için 'Ben onların neler çaldığını biliyorum. Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar' diyen Atay'a cevap verdi.
- Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz.
NAZİLLİ KONGRESİNDE AÇIĞA ÇIKTI
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı hedef aldı.
Kongrede konuşan Özlem Çerçioğlu:
- Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de.
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞTİĞİNİ İDDİA ETTİ
- Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli. Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın
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