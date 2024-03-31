YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor"

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 32 ilde seçmenler için oy kullanma işlemi saat 07.00'den itibaren başlarken diğer illerde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.