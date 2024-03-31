YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, oy verme işlemleri devam eden seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Ahmet Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor"
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 32 ilde seçmenler için oy kullanma işlemi saat 07.00'den itibaren başlarken diğer illerde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor! Tüm illerde oy kullanma işlemi başladı...Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor! Tüm illerde oy kullanma işlemi başladı...Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ahmet Yener # yüksek seçim kurulu # son dakika
Çok Okunanlar
Bursa'da silahlı saldırı!
Bursa'da silahlı saldırı!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Oltalama faaliyetlerine dikkat! Seçmenler uyarıldı!
Oltalama faaliyetlerine dikkat! Seçmenler uyarıldı!
İşte fenomenlerin el konulan mal varlıkları... Ali Yerlikaya açıkladı!
İşte fenomenlerin el konulan mal varlıkları... Ali Yerlikaya açıkladı!
Orduya ait mühimmat deposunda yangın!
Orduya ait mühimmat deposunda yangın!
Öne Çıkanlar Balık yetiştiriciliği ve avcılığın bilinmeyenleri... | Üreten Türkiye | Cenk Özdemir Balık yetiştiriciliği ve avcılığın bilinmeyenleri... | Üreten Türkiye | Cenk Özdemir 7.2'lik deprem uyarısı! 7.2'lik deprem uyarısı!