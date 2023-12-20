YSK'den Seçimlerle İlgili Yeni Karar! Oy Kullanma Saatleri Değişti!

31 Mar 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Siyasette ittifaklar ve partiler arasındaki seçim pazarlıkları ve tartışmaları sürerken, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) seçimlerle ilgil yeni kararlar gelmeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu, son olarak yurt genelinde oy kullanma saatleriyle ilgili önemli bir karar aldı. YSK'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

32 Şehirde Oy Kullanma Saatleri Değişti!

Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, "Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu hüküm çerçevesinde, YSK Başkanlığı tarafından 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.