Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı açıklaması / 2023

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

- Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz.
# ysk # yüksek seçim kurulu
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