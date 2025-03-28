Yunan askerlerinin hakaretine TSK'dan tepki: Böyle davranışlar göremezsiniz

MSB kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YUNAN ASKERLERİNİN TEPKİ ÇEKEN "TÜRKİYE" SLOGANLARI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:

"Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz."