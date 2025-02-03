Yunanistan'da Ege Denizindeki depremler için olağanüstü toplantı düzenlendi

Yunanistan'da, Ege adalarında son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde pazar gecesi olağan üstü toplantı gerçekleştirildi.

Sude İnak Sude İnak
Yunanistan'da Ege Denizindeki depremler için olağanüstü toplantı düzenlendi
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Santorini başta olmak üzere, Ege adalarında artan sismik hareketlilik ve Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem yaşanması uzmanları ve hükümeti harekete geçirdi.

Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

Ege'deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.

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