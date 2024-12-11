Yunanistan’da Türk suç örgütlerine darbe: 16 gözaltı

Pazartesi günü Atina’nın Glifada banliyösünde meydana gelen silahlı saldırının, suç örgütleri arasındaki alan mücadelesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, operasyonlarda 49 adet silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yunan Ulusal İstihbarat Servisi’nin polise Türk suç örgütleriyle ilgili sağladığı bilgiler ışığında başlatılan operasyon, Atina ve Selanik’te eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Pazartesi günü yaşanan çatışma sonrası iki kişi gözaltına alınırken, beş kişinin daha arandığı açıklandı.

Yunanistan polisi, geçtiğimiz aylarda Türkiye bağlantılı bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesini çökerttiğini duyurmuştu. Ayrıca, Haziran ayında Pire’deki bir silahlı saldırıda bir Türk vatandaşını öldürüp bir diğerini yaraladığı belirlenen bir zanlı gözaltına alınmıştı.