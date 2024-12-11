Yunanistan’da Türk suç örgütlerine darbe: 16 gözaltı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçtiğimiz pazartesi günü iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, Atina ve Selanik’te Türk suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yunanistan’da Türk suç örgütlerine darbe: 16 gözaltı
Yayınlanma:

Pazartesi günü Atina’nın Glifada banliyösünde meydana gelen silahlı saldırının, suç örgütleri arasındaki alan mücadelesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, operasyonlarda 49 adet silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yunan Ulusal İstihbarat Servisi’nin polise Türk suç örgütleriyle ilgili sağladığı bilgiler ışığında başlatılan operasyon, Atina ve Selanik’te eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Pazartesi günü yaşanan çatışma sonrası iki kişi gözaltına alınırken, beş kişinin daha arandığı açıklandı.

Yunanistan polisi, geçtiğimiz aylarda Türkiye bağlantılı bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesini çökerttiğini duyurmuştu. Ayrıca, Haziran ayında Pire’deki bir silahlı saldırıda bir Türk vatandaşını öldürüp bir diğerini yaraladığı belirlenen bir zanlı gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edecekABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edecekDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yunanistan suç örgütü
Günün Manşetleri
Hak mücadelesinde açlık grevi
İsrail ordusu Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti
SON DAKİKA! Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Sakarya'da 6 aracın karıştığı feci kaza
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
4 şehirde Siberağ-11 operasyonu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
Çok Okunanlar
IBAN ile para gönderirken dikkat! Bu hatalar cebinize zarar verebilir IBAN ile para gönderirken dikkat! Bu hatalar cebinize zarar verebilir
Tarihte bugün: 11 Aralık Tarihte bugün: 11 Aralık
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor" "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
Japon deprem uzmanı 'domino taşı gibi' diyerek deprem beklenen illeri tek tek saydı Japon deprem uzmanı 'domino taşı gibi' diyerek deprem beklenen illeri tek tek saydı